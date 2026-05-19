Почти столько же, сколько стоит транспорт в Риме, и даже дороже, чем в Париже. Об этом сообщает издание "Новости Live".

Как отличается стоимость проездных в столицах Европы?

Самый дорогой общественный транспорт среди европейских столиц – в Лондоне. В британской столице цена поездки зависит сразу от нескольких факторов:

транспортной зоны,

времени суток,

способа оплаты.

Например, билет на автобус или трамвай стоит более 2 евро, а поездка в метро – от 3,6 евро. Безлимитный месячный проездной на все виды транспорта и все зоны обойдется примерно в 235 евро. Достаточно высокие цены и в Стокгольме. В столице Швеции разовая поездка городским транспортом стоит около 3,5 евро, а месячный проездной – примерно 166 евро.

В других европейских столицах за месячный проездной надо отдать такую сумму:

Мадрид (Испания) – 142 евро;

Берлин (Германия) – 114 евро;

Рим (Италия) – 96 евро;

Париж (Франция) – 90,8 евро;

Хельсинки (Финляндия) – 57 евро;

Вена (Австрия) – 51 евро;

Таллинн (Эстония) – 30 евро;

Рига (Латвия) – 30 евро;

Вильнюс (Литва) – 29 евро;

Варшава (Польша) – 28 евро;

Будапешт (Венгрия) – 26,32 евро;

Прага (Чехия) – 22,62 евро;

Братислава (Словакия) – 22 евро.

В то же время самые низкие цены сохраняются в столице Румынии Бухаресте. Разовая поездка в наземном транспорте и метро там стоит 0,6 евро, а месячный проездной – 15,36 евро.

Какие средние зарплаты в этих странах?

Для лучшего понимания стоит сравнить не только цены на транспорт, но и средние зарплаты в этих странах. Ведь одна и та же стоимость проездного может иметь совершенно разную нагрузку на бюджет жителей.

Мадрид (Испания) – примерно 2 200 – 2 500 евро в месяц;

Берлин (Германия) – примерно 2 800 – 3 000 евро;

Рим (Италия) – примерно 2 000 – 2 300 евро;

Париж (Франция) – приблизительно 2 700 – 3 000 евро;

Хельсинки (Финляндия) – примерно 3 000 – 3 300 евро;

Вена (Австрия) – примерно 2 900 – 3 200 евро;

Таллинн (Эстония) – примерно 1 600 – 1 900 евро;

Рига (Латвия) – примерно 1 300 – 1 500 евро;

Вильнюс (Литва) – приблизительно 1 500 – 1 800 евро;

Варшава (Польша) – примерно 1 700 – 1 900 евро;

Будапешт (Венгрия) – примерно 1 300 – 1 500 евро;

Прага (Чехия) – примерно 1 800 – 2 000 евро;

Братислава (Словакия) – примерно 1 600 – 1 800 евро.

А что с Киевом?

По состоянию на май 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте Киева остается одной из самых низких среди европейских столиц. Сейчас одна поездка в метро, автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 8 грн, а безлимитный месячный проездной на все виды транспорта - 800 грн. Однако, как предупредили на сайте КГГА, уже с 15 июля ситуация может кардинально измениться.

После возможного пересмотра цен:

разовая поездка будет стоить до 30 гривен;

безлимитный месячный проездной – 4 875 гривен.

В пересчете по актуальному курсу это составляет примерно 96 евро в месяц. Таким образом Киев фактически окажется на уровне Рима и даже опередит Париж по стоимости месячного проездного. В то же время уровень доходов украинцев существенно отличается от большинства стран ЕС.

По разным оценкам, средняя зарплата в Украине сегодня составляет около 500 – 650 евро в месяц, а в Киеве – ориентировочно 800 – 1000 евро. Это означает, что после повышения транспортные расходы могут "съедать" значительно большую часть дохода киевлян, чем во многих европейских столицах.

Какая страна самая дешевая и самая дорогая в Европе?

Ранее мы писали, что самой дорогой страной Европы является Швейцария. Уровень цен там поражает даже по европейским меркам – он примерно на 184% выше среднего показателя по Европейскому Союзу. На противоположной стороне рейтинга Турция – одна из самых дешевых стран Европы по уровню цен. Стоимость жизни там составляет примерно 47% от среднего уровня по ЕС, что делает ее значительно доступнее для местных жителей и туристов.