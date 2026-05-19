Новий сервіс має назву "Особистий кабінет", і інформація там стосуватиметься саме тимчасових обмежень, що накладає суд чи виконавча служба – тобто аліментів, штрафів, інших боргів тощо, пише ДПСУ.

Цікаво Автоматичний захист зникне: що робити українцям в Німеччині після 2027

Як працюватиме новий сервіс "Особистий кабінет"?

Відтепер дізнатися про те, чи ви маєте тимчасове обмеження на виїзд за кордон, можна дуже швидко – для цього лише потрібно зайти в "Особистий кабінет". Втім, у ДПСУ попереджають, що там відображаються тільки тимчасові обмеження – відтак обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами, і в кабінеті відображатися не будуть.

Також прикордонники попередили, що усі дані, подані у сервісі, захищені відповідно до закону.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зареєструватися можна у кілька способів, зокрема через:

електронний підпис id.gov.ua;

Дія.Підпис;

BankID;

КЕП.

Результат простий – після реєстрації на екрані миттєво з'явиться статус – або "Обмежень немає", або ж "Є тимчасове обмеження". Сервіс працює цілодобово та доступний з будь-якого пристрою: планшета, телефона чи комп'ютера.

Що варто знати про перетин кордону під час воєнного стану?

На період воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 22 до 60 років, що підлягають мобілізації, обмежений, пише "Суспільне". Втім, виїжджати все ж можуть визначені законом категорії:

люди з інвалідністю;

багатодітні батьки (усі діти мають бути молодші за 18 років);

опікуни;

супровідники осіб з інвалідністю;

студенти з іноземних ЗВО.

Цим категоріям чоловіків для перетину кордону потрібно мати не лише закордонний паспорт, але й військово-обліковий документ в e-формі.

Що змінилося у перетині кордону з ЄС 2026 року?

Вже 10 квітня 2026 року у ЄС запрацювала нова система EES, тож відтепер українцям, які перетинають кордон з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, доведеться витратити на це дещо більше часу. Нові правила передбачають відмову від штампів у паспортах – натомість на кордоні у людей братимуть відбитки пальців, а також робитимуть фотографію.

У ЄС запевняють, що в середньому процедура займає 70 секунд, та чимало країн-членів ЄС вже зіштовхнулися з певними технічними труднощами та переконалися, що насправді часу потрібно більше.