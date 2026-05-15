Тимчасовий гуманітарний захист, що мають українські біженці в Німеччині, діє до 4 березня 2027 року, пише DW. І в цій країні право українців на легальне проживання, роботу та навчання закріплене параграфом 24.

Що робити українцям у Німеччині після 2027 року?

Німеччина – це дуже приваблива країна для довгострокового життя, але легалізація там непроста. Система стає жорсткішою, а ясності щодо майбутнього тимчасового захисту все ще немає. Тож чимало біженців там вже розмірковують про те, аби змінити офіційну підставу перебування в країні.

Для цього чекати завершення дії тимчасового захисту зовсім необов'язково. В багатьох випадках діяти можна вже зараз, і при цьому не потрібно відмовлятися й від тимчасового захисту.

Передусім ця можливість стосується людей, що працюють на посадах з професійною кваліфікацією та тих, що заробляють достатньо, аби повністю себе забезпечувати. У такому випадку в посвідці на проживання зазначать одразу 2 підстави: не лише тимчасовий захист, але й робота.

І затягувати зі зміною статусу не варто – діяти вже зараз радить і адвокат Ігор Гохфельд, що спеціалізується на міграційному праві.

Якщо зараз існує чітка й однозначна можливість змінити цей параграф, то я б радив робити це вже зараз, адже потрібно пройти певну процедуру, треба залучати агентство працевлаштування, роботодавця, збирати й подавати документи. Усе це забирає час,

– пояснив він.

Отож, ось основні способи легалізуватися в Німеччині:

працевлаштування;

навчання – в університеті, на мовних програмах чи професійних курсах.

Як можна переїхати до Німеччини?

Переїзд з інших країн ЄС

Легалізуватися у Німеччині на підставі польських документів не вийде. У випадку, якщо українець має статус PESEL UKR, або ж карту побиту, це дає право тільки на гостьові візити.

Для того, аби повноцінно переїхати, потрібно подавати окрему заяву та отримувати новий статус у німецьких відомствах.

Переїзд до родичів

У цьому німецькі правила максимально прагматичні, тож програма возз'єднання сім'ї стосується лише найближчих: подружжя, дітей та батьків у виняткових випадках. А ось спроби забрати до себе братів чи сестер найчастіше закінчуються відмовою, пише relocate.to.

Чи продовжать тимчасовий захист для українців?

Наразі термін закінчення тимчасового захисту – це березень 2027 року, та Євросоюз, ймовірно, продовжить його ще на рік. Про це заявила спецпосланниця з питань українців Ільва Йоганссон.

Вона повідомила, що у Брюсселі розуміють: багато українців стурбовані тим, що відбуватиметься після березня 2027 року. Тож такий підхід обумовлений тим, що війна й надалі триває, а мирної угоди чи навіть сталого припинення вогню між Україною та Росією найближчим часом не очікується.