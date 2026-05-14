Українка, що живе у Німеччині, поділилася, що знайти квартиру під оренду там дуже й дуже непросто. Втім, кілька перевірених застосунків та сайтів вже не раз її виручали, повідомляє valentinnee.nn.

Цікаво "Дуже спірна сума": українка розкрила, скільки доводиться витрачати в Іспанії щомісяця

Де шукати житло в Німеччині?

За словами дівчини, лише з пошуком у правильних застосунках житло в Німеччині можна знайти не за роки.

Kleinanzaigen

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Цей застосунок блогерка вважає найкориснішим. У Німеччині вона загалом переїздила вже 4 рази, і 3 з них квартиру знайшла саме тут.

Саме на цьому застосунку я знайшла свою квартиру у Мюнхені за 870 євро за місяць,

– поділилася дівчина.

Головне правило вдалого пошуку житла – це часто перевіряти пропозиції та дуже швидко на них реагувати, якщо знаходиться щось вдале.

Українка розповіла про пошук житла в Німеччині: дивіться відео

WG-Gesucht

У цьому застосунку можна знайти не лише квартири, але й окремі кімнати під оренду, тож він ідеальний для студентів. На відміну від кількох інших сайтів для пошуку житла, тут ціни, за словами українки, "адекватні".

Також блогерка радить ще три сайти, що схожі між собою. Там є хороші варіанти, але на вищу цінову категорію:

immonet.de;

immowelt;

ImmoScout24.

І все ж таки я не так сильно їх полюбляю, бо, крім дорогих варіантів, там багато обманюють, тому будьте обережні. Але як варіант їх також можна спробувати,

– додала українка.

Наостанок українка розповіла про ще один "секретний" застосунок з пошуку житла для людей, що живуть у Баварії. Оголошень там не так багато, але усі вони якісні та за доступною ціною – він називається wsb-bayern.

Які є особливості оренди у Німеччині?

Українці, що лише переїздять до Німеччини, можуть бути не готовими до деяких моментів щодо оренди, які "вилазять" тільки коли в руках вже опиняються ключі до квартири. Зокрема, будьте готові до того, що квартира може виявитися абсолютно порожньою – ані шафок на кухні, ані стільниць, ані меблів у вітальні.

При цьому за наявність у квартирі меблів орендодавці можуть стягувати додаткову плату, пише The Guardian – і часто вони цим користуються. Ця лазівка у законодавстві, що зазвичай контролює підвищення орендної плати, дозволяє лендлордам підвищувати вартість житла.

Зазвичай мебльовані квартири обходяться на 20 – 40% дорожче. Але німці зазвичай обирають пусті квартири, адже орендують їх не на рік-два, а надовго. І такий тип приміщення дозволяє повністю підлаштувати житло під свій смак.

Що варто знати українцям перед орендою?

Українка, що орендувала житло в Німеччині, поділилася власним досвідом – і попередила, що навіть незначні помилки можуть згодом обійтися у велику суму грошей. Ще перед підписанням договору жінка радить зробити наступне: сфотографувати усі поверхні, лічильники та зафіксувати стан житла – адже згодом будь-яку поломку можуть спробувати "повішати" на орендаря.

Особливо важливо фіксувати лічильники: комунальні послуги в Німеччині нараховуються лише раз на рік, і часом трапляються помилки, які обходяться у кругленьку суму.