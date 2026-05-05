Про це пише блогерка з Харкова Ася, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Одна з країн Європи планує запустити механізм повернення українців додому

Які труднощі виникають з орендою житла у Чехії?

Ася наголошує: перед підписанням договору потрібно максимально детально зафіксувати стан житла – зробити фото всіх поверхонь, техніки, вікон, дверей і навіть розеток. Інакше довести, що пошкодження були не ваші, буде майже нереально.

Окрема увага – лічильники. Їхні показники потрібно зафіксувати одразу, адже щороку в Німеччині проводять перерахунок комунальних витрат. У цих підрахунках, за словами блогерки, іноді трапляються "помилки", які можуть обійтися орендарю в кругленьку суму.

Водночас закон на боці орендаря в багатьох питаннях:

У разі ламання будь-чого у квартирі витрати на ремонт та виклик майстра повністю покриває власник;

Орендодавець не має права приходити без попередження;

Власник не може зберігати у себе дублікати ключів. Якщо це сталося, орендар має законне право змінити вхідні замки;

Орендодавець не має права розголошувати стороннім особам інформацію про те, що його орендар отримує фінансову допомогу від джоб-центру;

Під час виїзду ви не зобовʼязані шукати замість себе нових орендарів, якщо у вас є договір із чіткою датою закінчення.

Є й цікаві нюанси. Наприклад, навіть якщо в оголошенні зазначено заборону на тварин, у деяких випадках орендар може поселитися з домашнім улюбленцем уже після заселення – і це буде законно.

Якщо власник квартири пише в оголошенні, що не можна з маленькими тваринками, не можна з котами, по закону Німеччини ти можеш заселитися в квартиру і потім поставити власника перед фактом – в мене є кіт… І по закону ти будеш правим,

– розповідає дівчина, зізнаючись, що сама скористалася цим правом на практиці.

Що робити, якщо орендодавець порушує правила?

Фінансові ризики залишаються. Власник має право підвищувати орендну плату приблизно раз на 15 місяців, і таке зростання іноді сягає 20 – 30%. А дострокове розірвання договору може обернутися штрафами.

Якщо ж орендодавець порушує правила, радять не мовчати й звертатися до місцевих спілок орендарів. Такі організації допомагають перевірити договір, відстояти права і навіть супроводжують у юридичних спорах.

Окремою альтернативою є житлові кооперативи – вони пропонують дешевшу й стабільнішу оренду, але потрапити туди складніше через великий попит і черги. До того ж пайовий внесок повертається значно довше, ніж звичайний депозит.

У Швеції ускладнили процес отримання громадянства