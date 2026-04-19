Про це повідомляє The Sunday Times.
Як Ірландія повертатиме українців додому?
Ірландія наразі надає допомогу 16 тисячам українців, які прибули туди ховатися від війни.
Їм доведеться поїхати, тому що ми розриваємо контракти… я хочу, щоб цей термін був завершений впродовж наступних 12 місяців,
– заявив міністр у справах міграції Ірландії Джим О'Коллаган.
Влада обговорює або відміну директиви про тимчасовий захист для українців, або обмеження допомоги до жителів найбільш постраждалих регіонів. Паралельно готуєтсья програма добровільного повернення в Україну. Тим, хто згодиться виплатять до 2500 євро на людину або 10 000 євро на сім'ю.
Міністр вважає такий підхід "щедрим". Ці кошти співставні з тими, які дають по прибуттю, це дозволить людям повернутися.
Довідка: з 2022 року тимчасовий захист в Ірландії отримали понад 125 тисяч українців. Директива ЄС про захист закінчиться у березні наступного року, однак раніше її продовжували щороку, тому і цей термін поки не означає остаточний.
Ірландія зменшила фінансову допомогу українцям
Ірландія поступово скорочує програму фінансової підтримки для розміщення українських біженців. Виплати зменшать з 600 до 400 євро на місяць до 2027 року.
Уряд країни також планує відійти від розміщення біженців у готелях.