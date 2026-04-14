Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом у Берлін у вівторок, 14 квітня та провів переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, пише DW.
Що відомо про українських чоловіків у Німеччині?
Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримуватиме зусилля України в обмеженні виїзду чоловіків призовного віку до країн ЄС, пишуть "Новини.Live".
Це абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб була і надалі єдність українського суспільства, і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати,
– заявив він.
Також Мерц додав, що Німеччина працюватиме над тим, аби біженці могли легше повернутися додому. Окрім того, уряд працюватиме спільно з Україною над обмеженням кількості чоловіків, що знайшли притулок у країні, адже важливо, аби чоловіки поверталися до України та "допомагали своїй країні".
Важливо! Станом на 9 березня 2026 року у Німеччині перебувало приблизно 1,34 мільйона біженців.
Що ще слід знати українцям у Німеччині?
У Німеччині за останній рік дуже сильно зросла кількість українських чоловіків. Наразі їх там вже 349 520, і частка чоловіків серед біженців, що прибувають, становить вже 41%, що викликає бурхливі дискусії у країні.
Тим часом українка, що вже не один рік живе у Німеччині, розповіла, яка насправді у країні ситуація з штрафами. За її словами, чимало історій про величезні штрафи за невеликі порушення дуже сильно перебільшені, і просто так штрафи також не виписують.