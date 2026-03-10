Серед українців Німеччина відома як країна з досить суворими законами, і, мовляв, навіть за найменше порушення можна отримати чималий штраф. Українка поділилася власним досвідом, повідомляє nechaieva.valya.

Чи справді в Німеччині доводиться постійно платити штрафи?

Українка розповіла, що багато історій, які розповідають про штрафи у німецькому тіктоці, дуже сильно перебільшені.

Покажіть мені хоч одну людину, яка заплатила 50 000 євро штрафу за вбиту осу, хоч одну людину, яку оштрафували за те, що її машина заводиться довше п'яти хвилин,

– розповіла вона.

Попри те, що такі штрафи у Німеччині справді існують, дівчина переконана, що без поважної причини їх не виписують.

Українка розповіла про ситуацію зі штрафами у Німеччині: дивіться відео

Окрім того, дуже часто люди, що переїздять до Німеччини, скаржаться на постійно погану погоду – втім, українка не погоджується і з цим. Навіть правила щодо паління, які у Німеччині дуже суворі, постійно порушуються – і блогерці ще жодного разу не доводилося бачити, щоб когось штрафували.

Цьому тіктоку довіряти взагалі не можна. Бо як подивишся, хочеться плакати, що живеш у Німеччині. Максимум можуть зробити зауваження, і все. Ніяких штрафів у 10, 20, 50 тисяч євро на пустому місці вам не буде,

– додала українка.

Втім, в країні все ж є кілька незвичних законів, пише DW. Серед них такі:

заборона на танці та деякі фільми у Страсну п'ятницю;

заборона на збирання грибів вночі та черемшини вдень;

заборона на будівництво піщаних замків на балтійських пляжах;

штраф за те, що закінчиться пальне на автобані.

Про які незвичні штрафи варто знати?