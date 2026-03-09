Перше, що хочеться зробити після прибуття в іншу країну – це знайти свій багаж та якомога швидше рушити до готелю. Втім, в кількох країнах такий поспіх може обернутися неприємними й несподіваними штрафами, пише Express.

Що не можна робити з багажем за кордоном?

В багатьох країнах існують правила, що регулюють поведінку туристів – і зазвичай що популярніша країна, то більше таких правил. Чимало з них стосуються також і багажу.

Наприклад, у Римі заборонено тягнути валізу на колесах по культових Іспанських сходах – і за це можна отримати штраф від 250 до 450 євро, або ж навіть більше, якщо валіза завдасть сходам якоїсь шкоди, пише Daily Mail.

А ось у Портофіно правила прямо забороняють туристам з валізами затримуватися у переповнених районах. І навіть за короткий перепочинок на вулиці, заповненій людьми, доведеться заплатити до 500 євро.

Тож навіть якщо ви у якомусь популярному місті всього на день, брати сумки в руки та одразу ж відправлятися оглядати визначні пам'ятки – це далеко не найкраща ідея.

Проблема полягає в тому, що мармурові сходи, які стоять століттями, не витримують мільйонів коліщаток валіз, що скрегочуть по них щороку. Навіть вібрація від падіння багажу зі сходів завдає мікроскопічних пошкоджень, які накопичуються з часом,

– поділився експерт з подорожей Джейкоб Веддерберн-Дей.

Подібні обмеження вводять також і у Венеції: особливо важкі валізи не можна котити по деяких вузьких проходах та кам'яних сходах.

Але найжорсткіші правила на грецькому острові Гідра: там закон взагалі забороняє будь-які колісні транспортні засоби – і до них, що цікаво, належать також і валізи на коліщатках. Тож готелі наймають носіїв та в'ючних тварин, аби перевозити важкі багажі, а мандрівникам радять брати з собою сумки та рюкзаки, що легко нести крутими дорогами.

Що ще потрібно знати туристам перед поїздкою?