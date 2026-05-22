Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики вже представило конкретну суму для мінімальної зарплати на наступний рік, пише InPoland. І ця сума навіть трохи більша, ніж та, яку пропонують профспілки.

Як саме змінюють мінімальну зарплату у Польщі?

Наразі уряд Польщі активно впроваджує правила ЄС щодо механізму мінімальної зарплати. Ці правила передбачають, що вона має становити 60% від медіани, або ж 50% від середньої зарплати в країні.

У 2026 році мінімальна заробітна плата у Польщі становить 4 806 злотих брутто, та вже наступного року вона може зрости на 121 злотий.

Мінімальна заробітна плата у 2027 році не повинна бути нижчою за 4927 злотих, відповідно до принципу […] статті 5, пункту 1, що мінімальна заробітна плата повинна зростати темпами не нижчими за прогнозовану інфляцію на наступний рік,

– заявила міністерка сім’ї Агнешка Дземянович-Бонк.

Ця нова сума навіть вища за ту, яку запропонували до підвищення профспілки – 4 900 злотих. Також вона більше і за зарплату, яку назвали роботодавці – 4 860 злотих.

Наскільки часто у Польщі підіймають мінімальну зарплату?

Перерахунок мінімалки у Польщі прямо прив'язаний до рівня інфляції. Якщо він менший, ніж 5% на рік, тоді заробітну плату переглядають лише раз. Якщо ж він перевищує цей показник, зарплату можуть підвищити двічі на рік.

Та 2026 року прогнозований середньорічний індекс споживчих цін на 2027 рік становить 102,5%, тобто менше за 5% інфляції. Відтак, підвищення зарплати очікується тільки одне, у січні 2027 року.

Так само не буде підвищення заробітної плати й у липні 2026 року – адже торік інфляція також була невелика, пише PIT.pl.

Які ще зміни обговорюють у Польщі?

Поляки, виявляється, хочуть не лише підвищення мінімальної заробітної плати, але й зрівняння пенсійного віку для чоловіків та жінок – це показало нещодавнє дослідження. У ньому за цю опцію проголосували понад половину громадян. Наразі у Польщі жінки виходять на пенсію у 60 років, а ось чоловіки – у 65.

Більшість людей хочуть, аби пенсійний вік для усіх знизили до 60 років, та деякі готові й зійтися посередині – аби на пенсію виходили у 63. Та наразі це – лише плани, адже для політиків тема залишається дуже чутливою.