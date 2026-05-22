Метеорологи прогнозують, що антициклон, що прогріває повітря під час його стиснення та є зоною високого тиску, затримається над континентом – і це призведе до підвищення температури на 11 градусів вище за кліматичну норму, пише Bloomberg.

Як зміниться температура у Європі?

Аномальна спека вже цих вихідних досягне Великої Британії – і 24 травня температура там сягне +32°C. Офіційний початок літа настане вже за кілька тижнів, а ось спека почнеться значно раніше – часті хвилі спеки вже варто очікувати зовсім скоро.

Але ситуація погіршується навіть більше – і все через те, що високі температури вже зараз висушують вологу з ґрунтів у північній половині Європи. Французька урядова служба з прогнозу погоди очікує, що через зміни клімати хвилі спеки будуть не лише приходити раніше, ще до початку літа, але і зникатимуть пізніше.

Це може заблокувати систему високого тиску, що ще більше посилить спеку, спровокує подальше зростання температури та заблокує опади - у такий спосіб виникає стійке замкнене коло,

– пояснила метеорологиня Емі Ходжсон.

Вже найближчі дні принесуть Парижу максимальну температуру у +31°C, а на південному заході країни вона навіть сягне +35°C. Але найбільш екстремальна спека вдарить по Іспанії – там в регіонах Гвадіана та Гвадалківір температура досягне аж +38°C.

Як до екстремальної спеки готуються в Іспанії?

2025 рік вже показав, що аномальні температури для Іспанії – не новина. Тоді через спеку лише в цій країні загинули 150 000 людей. І цього року уряд Іспанії підготувався, тож по всій країні з'являться сотні кліматичних укриттів. Це будуть приміщення, спеціально обладнані для того, аби там можна було перечекати найсильнішу спеку – там будуть кондиціонери, доступ до води та зони відпочинку.

Такі пункти відкривають у різноманітних місцях: торгових центрах, бібліотеках, музеях та спортивних комплексах.