Наразі у Польщі жінки можуть вийти на пенсію у 60 років, а ось чоловіки – у 65, і більш ніж половина громадян хочуть виправити цю ситуацію. І лише 37% респондентів взагалі не бачать у цьому потреби, пише InPoland.

Як хочуть змінити пенсійний вік у Польщі?

І для громадян, і для політиків Польщі зміна пенсійного віку – це делікатна тема. Але, виявляється, люди таки хочуть, аби ця зміна відбулася. 53,8% опитаних хочуть, аби пенсійний вік для чоловіків та жінок зрівняли – ось тільки більшість з них виступають не за підвищення його для жінок до 65 років, а за загальне зниження.

Також чимала частина людей не проти "зійтися посередині" – встановити новий пенсійний вік на рівні 63 років, пише RFM24.

Тим часом експерт Варшавського політехнічного університету Томаш Ласоцький вважає, що система пенсій у тому вигляді, в якому вона існує зараз, вже неефективна – і відтак послаблює мотивацію людей працювати легально та вповні сплачувати пенсійні внески, пише Interia Biznes.

Він також заявив, що статистично жінки живуть довше, а також довше залишаються активними, тож і працювати можуть більше.

Тим часом у Польщі ми виводимо на пенсію людей, які все ще активні та могли б працювати. Система соціального забезпечення повинна вмикатися, коли хтось втрачає працездатність. Але тут це стосується людей, які ще не мають такої потреби,

– заявив він.

Коли можна виходити на пенсію в Україні?

В Україні наразі пенсійний вік для чоловіків та жінок однаковий, і він становить 60 років. Але з 2027 року збільшаться вимоги до кількості років, які людина офіційно працювала та сплачувала страхові внески.

Відтак, вже з наступного року для того, аби вийти на пенсію в 60 років, українцям потрібно буде мати принаймні 34 роки страхового стажу. Якщо ж показника на цей момент буде недостатньо, тоді на пенсію можна буде вийти в 63, або ж 65 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно мати 24 роки страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років потрібно пропрацювати 15 років.

А ось якщо навіть після 65 років у людини не набираються потрібні роки стажу, пенсію за віком їй не призначать. Тоді держава може надавати соціальну допомогу у розмірі 2361 гривні.

Чи можуть українці отримати пенсію за кордоном?

В деяких країнах Європи українці можуть претендувати на пенсію – наприклад, у Фінляндії. Там літні люди для того, аби отримувати виплати, мусять виконати всього 2 вимоги. Але передусім потрібно досягнути пенсійного віку країни – 65 років.

Отож, щоб отримати пенсію у цій країні ЄС, потрібно:

прожити у Фінляндії легально як мінімум 3 роки;

мати тимчасовий захист в країні.

Пенсія там становить приблизно 991 євро.