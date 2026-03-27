Фінляндія має досить незвичний підхід до українських біженців, порівняно з іншими країнами Європи. Там допомога для українців не тимчасова: країна робить ставку на довгострокову підтримку людей похилого віку, пише Kela.

Чи можуть українці отримувати пенсію у Фінляндії?

У Фінському відомстві соціального забезпечення заявляють, що українці, які прибули до країни навесні 2023 року чи раніше, вже зовсім скоро зможуть подаватися на пенсію за віком. Оформити фінансову допомогу у Фінляндії українці можуть, якщо трудової пенсії немає, або ж якщо вона дуже маленька.

Трудова пенсія – це та, яку людина заробила власною роботою чи бізнесом, а ось Kela надає те, що називається народною пенсією. Отримати її можна у двох випадках:

за віком після 65 років;

через непрацездатність або реабілітаційну допомогу – якщо людина тривалий час не може працювати через проблеми зі здоров'ям.

Окрім того, відомство надає додаткову гарантійну пенсію у випадку, якщо інших пенсій не вистачає на покриття витрат.

Гарантійна пенсія дає можливість отримувати близько 991 євро на місяць. Та перед тим, як подаватися на неї, спершу слід оформити усі інші пенсії, на які людина має право у Фінляндії чи за її межами.

Для того, аби отримати пенсію у Фінляндії, українці повинні:

мати вік від 65 років;

прожити легально та безперервно у країні протягом принаймні 3 років.

Втім, відлік років починається не з моменту приїзду, а з дати отримання статусу постійного проживання.

Яку допомогу можуть отримати українці у Фінляндії?

У Фінляндії українці, що отримали в країні тимчасовий захист, можуть претендувати на фінансову допомогу в країні. Втім, вона сильно залежить від доходів та потреб родини.

Грошова допомога не надається автоматично, пише Migri. На неї потрібно подати заявку у центрі прийому біженців, заповнивши необхідні форми. І тоді грошова допомога розподіляється на основну та додаткову частини. Основна призначається для одягу, незначних медичних виплат, квитків на транспорт та оплату послуг оператора.

А ось на додаткову допомогу можна подати окрему заявку, вказавши про потреби своєї родини.

