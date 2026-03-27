Финляндия имеет довольно необычный подход к украинским беженцам, по сравнению с другими странами Европы. Там помощь для украинцев не временная: страна делает ставку на долгосрочную поддержку пожилых людей, пишет Kela.

Интересно Единственная в Европе: какая страна никогда не переводит часы на летнее и зимнее время

Могут ли украинцы получать пенсию в Финляндии?

В Финском ведомстве социального обеспечения заявляют, что украинцы, которые прибыли в страну весной 2023 года или раньше, уже совсем скоро смогут подаваться на пенсию по возрасту. Оформить финансовую помощь в Финляндии украинцы могут, если трудовой пенсии нет, или же если она очень маленькая.

Трудовая пенсия – это та, которую человек заработал собственной работой или бизнесом, а вот Kela предоставляет то, что называется народной пенсией. Получить ее можно в двух случаях:

по возрасту после 65 лет;

по нетрудоспособности или реабилитационную помощь – если человек длительное время не может работать из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, ведомство предоставляет дополнительную гарантийную пенсию в случае, если других пенсий не хватает на покрытие расходов.

Гарантийная пенсия дает возможность получать около 991 евро в месяц. Но перед тем, как подаваться на нее, сначала следует оформить все другие пенсии, на которые человек имеет право в Финляндии или за ее пределами.

Для того, чтобы получить пенсию в Финляндии, украинцы должны:

иметь возраст от 65 лет;

прожить легально и непрерывно в стране в течение по крайней мере 3 лет.

Впрочем, отсчет лет начинается не с момента приезда, а с даты получения статуса постоянного проживания.

Какую помощь могут получить украинцы в Финляндии?

В Финляндии украинцы, получившие в стране временную защиту, могут претендовать на финансовую помощь в стране. Впрочем, она сильно зависит от доходов и потребностей семьи.

Денежная помощь не предоставляется автоматически, пишет Migri. На нее нужно подать заявку в центре приема беженцев, заполнив необходимые формы. И тогда денежная помощь распределяется на основную и дополнительную части. Основная предназначается для одежды, незначительных медицинских выплат, билетов на транспорт и оплату услуг оператора.

А вот на дополнительную помощь можно подать отдельную заявку, указав о потребностях своей семьи.

Что еще нужно знать украинцам в Европе?