Об этом сообщил Reuters.
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Какие особенности и последствия землетрясения на Кубе?
По приведенным данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 26 километров. Его эпицентр был примерно в 104 километрах к северо-западу от города Мантуа.
Землетрясение на Кубе: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Один из сейсмологов службы назвал это землетрясение необычным для региона. По словам Пола Эрла, толчки произошли в пределах тектонической плиты и должны были бы быть более рассеянным и редким. Однако, подобных по силе толчков в радиусе 322 километров не фиксировали с 1880 года.
Местные зафиксировали подземные толчки: смотрите видео
Пока не сообщается о значительных разрушениях или погибших. Также Национальная метеорологическая служба США уточнила, что после землетрясения не объявляли предупреждения о цунами.
Местные рассказали, что напуганные кубинцы выбегали на улицу, ведь никогда раньше не переживали подобного.
Кроме Кубы, подземные толчки почувствовали в мексиканских штатах Юкатан и Кинтана-Роо, где активировали протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Напомним, что также 8 июня сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло на Филиппинах. Местные власти и соседняя Индонезия объявили угрозу цунами, которое все же добралось до берегов. В результате стихийного бедствия, вероятно, более 30 человек погибли и более 200 пострадали. Наибольшие разрушения зафиксировали в городе Генерал-Сантос.