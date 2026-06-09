Про це повідомив Reuters.

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Які особливості та наслідки землетрусу на Кубі?

За наведеними даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 26 кілометрів. Його епіцентр був приблизно за 104 кілометри на північний-захід від міста Мантуа.

Землетрус на Кубі: дивіться відео

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Один із сейсмологів служби назвав цей землетрус незвичним для регіону. За словами Пола Ерла, поштовхи стались в межах тектонічної плити та мали б бути більш розсіяним та рідшим. Однак, подібних за силою поштовхів у радіусі 322 кілометрів не фіксували з 1880 року.

Місцеві зафіксували підземні поштовхи: дивіться відео

Наразі не повідомляється про значні руйнування чи загиблих. Також Національна метеорологічна служба США уточнила, що після землетрусу не оголошували попередження про цунамі.

Місцеві розповіли, що налякані кубинці вибігали на вулицю, адже ніколи раніше не переживали подібного.

Окрім Куби, підземні поштовхи відчули у мексиканських штатах Юкатан та Кінтана-Роо, де активували протоколи реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, що також 8 червня сильний землетрус магнітудою 7,8 стався на Філіппінах. Місцева влада та сусідня Індонезія оголосили загрозу цунамі, яке все ж дісталось берегів. Внаслідок стихійного лиха, ймовірно, понад 30 людей загинули та більш ніж 200 постраждали. Найбільші руйнування зафіксували у місті Генерал-Сантос.