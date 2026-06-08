Подробиці опублікувало інформаційне агентство Reuters, пише 24 Канал. Фахівці спочатку оцінили магнітуду землетрусу у 8,2, але згодом скоригували цифру до 7,8.

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Що відомо про землетрус на Філіппінах 8 червня?

За київським часом уночі 8 червня 2026 року у Південно-Східної Азії під водою зафіксували колосальний підземний удар. Наразі мовиться про землетрус магнітудою 7,8, та оцінку ще можуть змінити.

Це дуже велика цифра, тому геофізичні служби Філіппін та сусідньої Індонезії миттєво оголосили тривогу через можливе цунамі. Місцеві жителі почали поспіхом залишати свої домівки, побоюючись найгіршого.

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Епіцентр подій припав на острів Мінданао. Вже відомо, що у містечку Алабель підземні під час урочистої церемонії підняття прапора зазнала пошкодження будівля поліції. Негайних повідомлень про жертви не було, але деякі люди знепритомніли.

Відлуння стихії швидко докотилося й до сусідньої Індонезії. Зокрема, у північному місті Манадо очевидці розповідали, що поштовхи відчувалися як надзвичайно потужні та тривожні, а отже змушували людей вибігати на вулиці.

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Які масштаби загрози цунамі та географія підземних поштовхів?

За даними Геологічної служби США (USGS), які оприлюднило інформаційне агентство AP News, епіцентр землетрусу зафіксували за приблизно 25 кілометрів на південний захід від філіппінського муніципалітету Буріас на глибині 35 кілометрів. Потужні коливання землі налякали жителів великого міста Давао, а також мешканців індонезійських провінцій Північне Сулавесі та Північне Малуку.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі уточнив, що біля деяких берегів Філіппін висота хвиль може сягати загрозливих 3 метрів, тоді як для узбережжя Індонезії та Малайзії прогнозують хвилі заввишки до 1 метра. Менші хвилі можливі на Тайвані, Гуамі, у Папуа-Новій Гвінеї та на півдні Японії. Австралія також оголосила попередження для північного міста Дарвін та острова Різдва.