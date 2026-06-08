Подробности опубликовало информационное агентство Reuters, пишет 24 Канал. Специалисты сначала оценили магнитуду землетрясения в 8,2, но впоследствии скорректировали цифру до 7,8.

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Что известно о землетрясении на Филиппинах 8 июня?

По киевскому времени ночью 8 июня 2026 года в Юго-Восточной Азии под водой зафиксировали колоссальный подземный удар. Сейчас речь идет о землетрясении магнитудой 7,8, но оценку еще могут изменить.

Это очень большая цифра, поэтому геофизические службы Филиппин и соседней Индонезии мгновенно объявили тревогу из-за возможного цунами. Местные жители начали спешно покидать свои дома, опасаясь худшего.

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Эпицентр событий пришелся на остров Минданао. Уже известно, что в городке Алабель подземные во время торжественной церемонии поднятия флага было повреждено здание полиции. Немедленных сообщений о жертвах не было, но некоторые люди потеряли сознание.

Эхо стихии быстро докатилось и до соседней Индонезии. В частности, в северном городе Манадо очевидцы рассказывали, что толчки ощущались как чрезвычайно мощные и тревожные, а следовательно заставляли людей выбегать на улицы.

В сети показывают, как разрушались дома во время землетрясения на Филиппинах: смотрите видео очевидцев

Здание прогнулось от подземного толчка, а люди пригибаются к земле: смотрите видео очевидцев

Каковы масштабы угрозы цунами и география подземных толчков?

По данным Геологической службы США (USGS), которые обнародовало информационное агентство AP News, эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 25 километрах к юго-западу от филиппинского муниципалитета Буриас на глубине 35 километров. Мощные колебания земли напугали жителей большого города Давао, а также жителей индонезийских провинций Северное Сулавеси и Северное Малуку.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами уточнил, что у некоторых берегов Филиппин высота волн может достигать угрожающих 3 метров, тогда как для побережья Индонезии и Малайзии прогнозируют волны высотой до 1 метра. Меньшие волны возможны на Тайване, Гуаме, в Папуа-Новой Гвинее и на юге Японии. Австралия также объявила предупреждение для северного города Дарвин и острова Рождества.