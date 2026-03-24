Міграційна служба Бельгії ще з серпня 2025 року відмовляє у тимчасовому захисті для українських дітей, що народилися після 24 лютого 2022 року, пише "Радіо Свобода".
Цікаво Більшість людей цим незадоволені: чи переходять на літній час у Європі
Чому немовлятам не дають тимчасовий захист у Бельгії?
Після оновлення міграційного законодавства, що відбулося торік, Бельгія припинила надавати тимчасовий захист дітям, які народилися після повномасштабного вторгнення. Причина проста – вони не можуть виконати вимогу проживання в Україні до 24 лютого 2022 року, адже тоді ще не народилися.
Втім, у міграційній службі країни пояснили, що натомість батьки дітей можуть скористатися альтернативними процедурами, аби оформити легальне перебування дитини у країні. Підхід відрізняється залежно від того, де саме народилася дитина та наявності тимчасового захисту у батьків на момент її народження.
Якщо дитина народилася у Бельгії вже після того, як один з батьків вже отримав тимчасовий захист, діє спрощений шлях, і муніципалітети автоматично надають дозвіл на проживання. Робиться це на підставі:
- офіційної реєстрації батьківства та підтвердження його документами одразу ж після народження дитини;
- пред'явлення документа про народження, який видає бельгійський орган влади.
Втім, дещо складніше все для родин, чия дитина народилася не у Бельгії. Тоді батькам потрібно проходити загальну процедуру возз'єднання сім'ї – для цього потрібно надати докази медичної страховки та наявності житла.
Підтверджувати рівень доходів необов'язково, якщо до батьків переїжджає лише дитина.
До слова, наразі у Бельгії проживає 94 260 українців, що отримали тимчасовий захист після початку повномасштабного вторгнення, пише Statista. Бельгія – це 12-та країна за кількістю прийнятих біженців.
Що ще потрібно знати українцям за кордоном?
У трьох країнах світу вже наступного тижня закордонний паспорт українці зможуть отримати без додаткової поїздки до посольства чи консульства. Натомість забрати його можна буде в одному з 35 сервісних центрів VFS Global.
Також не всі українці знають, коли святкують Великдень у Польщі. Дата не та сама, що й в Україні.