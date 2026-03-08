Українцям не потрібна віза, аби подорожувати до Угорщини – втім, все ще потрібно дотримуватися досить суворих митних правил, пише Закарпатська митниця.

Що не можна везти через угорський кордон?

В Угорщину заборонено ввозити наркотичні засоби, зброю, порнографічні матеріали, рецептурні препарати та радіоактивні речовини. Окрім того, в усьому Європейському Союзі діє спільна заборона на ввіз молочних та м'ясних продуктів з країн, що не є членами ЄС.

Під забороною також імпорт рідкісних видів тварин та рослин, а також виробів з них: мовиться зокрема про слонову кістку, панцир черепахи, корали, шкіру рептилій, деревину з лісів Амазонії, пише MDOficce.

А ось для того, аби перевезти хутро, пальта чи шкіряне взуття зі шкіри, чи шерсті тварин, що перебувають під охороною, знадобиться спеціальний дозвіл.

На які товари діють обмеження?

Деякі товари можна ввозити до Угорщини, але лише в обмежених кількостях:

тихе вино – 4 літри;;

пиво – 16 літрів;

напої з вмістом алкоголю понад 22% – 1 літр;

напої з вмістом алкоголю менше, ніж 22% – 2 літри;

або ж розумне поєднання.

Також діють обмеження на кількість цигарок, що можна везти до іншої країни – 40 штук. У випадку сигарил максимальна дозволена кількість становить 20 штук, сигар – 10, тютюну – 50 грамів.

Що ще слід знати туристам за кордоном?