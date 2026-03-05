Якщо ви їдете до Словаччини потягом, тоді паспортний та митний контроль здійснюється на кордоні – і його тривалість прямо залежить від того, чи знайдуться в пасажирів заборонені предмети та товари. Тож деякі продукти та речі краще не заносити до вагона взагалі, повідомляє Закарпатська митниця.
Що не можна везти через кордон Словаччини?
У подорож до іншої країни можна брати лише ті товари, продукти та подарунки, що відповідають митним правилам – а ось за їхнє порушення передбачене покарання. А якщо подорожуєте потягом, то навіть хвилинна затримка може обійтися штрафом у 1700 гривень.
Отож, ось що заборонено везти до Словаччини:
- фрукти;
- овочі;
- м'ясо та м'ясні продукти;
- молоко та молочні продукти;
- квіти та насіння без спеціального сертифіката;
- рослини і зокрема саджанці.
У випадку порушення цих правил продукти вилучать та знищать, а людині випишуть штраф, пише Visit Ukraine. Втім, з правила є винятки: сухе молоко для немовлят, дитяче харчування та спеціальні дієтичні продукти.
Окрім того, на деякі товари діють обмеження. Це означає, що через кордон можна везти тільки певну їхню кількість:
- сигарети – 40 штук;
- сигарили – 20 штук;
- сигари – 10 штук;
- тютюн для куріння – 50 грамів;
- або ж розумне поєднання вищеперелічених товарів;
- спиртні напої з вмістом алкоголю понад 22% – 1 літр;
- спиртні напої, де вміст алкоголю менший, ніж 22% – 2 літри;
- або їхнє розумне поєднання;
- тихе вино – 4 літри;
- пиво – 16 літрів.
Що ще слід знати туристам?
