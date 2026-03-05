Если вы едете в Словакию поездом, тогда паспортный и таможенный контроль осуществляется на границе – и его продолжительность напрямую зависит от того, найдутся ли у пассажиров запрещенные предметы и товары. Поэтому некоторые продукты и вещи лучше не заносить в вагон вообще, сообщает Закарпатская таможня.
Что нельзя везти через границу Словакии?
В путешествие в другую страну можно брать только те товары, продукты и подарки, соответствующие таможенным правилам – а вот за их нарушение предусмотрено наказание. А если путешествуете поездом, то даже минутная задержка может обойтись штрафом в 1700 гривен.
Итак, вот что запрещено везти в Словакию:
- фрукты;
- овощи;
- мясо и мясные продукты;
- молоко и молочные продукты;
- цветы и семена без специального сертификата;
- растения и в частности саженцы.
В случае нарушения этих правил продукты изымут и уничтожат, а человеку выпишут штраф, пишет Visit Ukraine. Впрочем, из правила есть исключения: сухое молоко для младенцев, детское питание и специальные диетические продукты.
Кроме того, на некоторые товары действуют ограничения. Это означает, что через границу можно везти только определенное их количество:
- сигареты – 40 штук;
- сигариллы – 20 штук;
- сигары – 10 штук;
- табак для курения – 50 граммов;
- или же разумное сочетание вышеперечисленных товаров;
- спиртные напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр;
- спиртные напитки, где содержание алкоголя меньше, чем 22% – 2 литра;
- или их разумное сочетание;
- тихое вино – 4 литра;
- пиво – 16 литров.
Что еще следует знать туристам?
