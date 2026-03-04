Если вы забронировали номер на, скажем, пятом этаже в отеле, на деле это может быть как пятый, так и четвертый или шестой этаж – ведь здесь все очень сильно зависит от того, в какой стране вы находитесь, пишет Vivid Maps.

Интересно Одна ошибка – и вас развернут: что спрашивают пограничники на польской границе

Как в разных странах подсчитывают этажи?

Если вы едете в США или в Канаду, переживать не нужно – этажи там считают так же как и в Украине. То есть первый этаж – это действительно первый, а второй – это второй. Впрочем, в Соединенных Штатах может возникнуть другая путаница: очень часто в многоэтажках просто пропускают тринадцатый этаж из-за предрассудков относительно этого числа.

А это значит, что тринадцатый этаж может быть подписан как четырнадцатый.

Между тем во время путешествий по многим странам Европы путаницы может стать даже больше: в Великобритании, Франции, Германии и Италии первый этаж – это ground floor, rez-de-chaussée или Erdgeschoss – то есть нижний этаж, этаж на уровне земли. Его условно можно считать нулевым – а вот второй этаж считается первым и так далее.

Если вы путешествуете в Азию, следует приготовиться к тому, что там может не быть четвертого этажа – после третьего сразу же начинается пятый. Это также связано с суеверием, ведь 4 – это "несчастливое" число. Кроме того, в мандаринском языке слово, что означает число 4, звучит очень похоже на слово, что означает "смерть". А во многих высотных зданиях Китая только на четвертом этаже не останавливаются: зато в лифте вы не встретите ни кнопки с 14-м, 24-м, 34-м этажами и т.д., пишет Medium.

Кстати, в Малайзии из-за суеверий опасаются не только числа 4, но и цифры 13 – и в зданиях этой страны часто не хватает обоих этажей.

В странах Латинской Америки правила нумерации очень разные и зависят от каждой конкретной страны: некоторые используют европейскую модель, а другие – американскую. В Африке же нумерация может зависеть от колониального прошлого страны и культурных влияний. А большие и современные здания могут даже использовать разные системы нумерации для разных частей одного здания – и это только сильнее усложняет понимание правил.

Что еще следует знать туристам, путешествующим за границу?