Об основных вопросах, которые могут задать пограничники, рассказало издание Migrant.info.pl.

Смотрите также Лучше сразу оставить дома: эти вещи не получится провезти через границу Молдовы

О чем могут спрашивать пограничники?

Во время проверки на польской границе вас могут спросить о:

цель вашего въезда в Польшу – например, туризм, посещение родственников, работу или транзит; в некоторых случаях нужно будет подтвердить это документами или деталями путешествия;

– например, туризм, посещение родственников, работу или транзит; в некоторых случаях нужно будет подтвердить это документами или деталями путешествия; продолжительность и условия пребывания – пограничник может уточнить, как долго вы планируете оставаться, где будете жить и имеете ли средства на пребывание;

– пограничник может уточнить, как долго вы планируете оставаться, где будете жить и имеете ли средства на пребывание; документы, подтверждающие право на въезд (паспорт, виза или другие документы, позволяющие находиться на территории Польши);

(паспорт, виза или другие документы, позволяющие находиться на территории Польши); финансовые возможности – в некоторых случаях могут попросить подтвердить, что вы имеете достаточно денег на пребывание и возвращение;

– в некоторых случаях могут попросить подтвердить, что вы имеете достаточно денег на пребывание и возвращение; медицинскую страховку – особенно если вы планируете длительное пребывание или не принадлежите к категории тех, кто освобожден от этого требования.

Важно помнить, что пограничники имеют право запрашивать любую информацию, необходимую для подтверждения легальности вашего въезда в страну. Это может быть как общий вопрос о цели путешествия, так и уточнения об имеющихся документах или финансовых ресурсах.



Пересечение границы / Фото ГПСУ

Что стоит иметь при себе?

Согласно официальным требованиям, которые цитирует Visit Ukraine, для беспрепятственного пересечения границы следует иметь:

загранпаспорт или другой документ, подтверждающий личность;

подтверждение цели поездки, если это не простой туризм;

возможные документы о страховке и финансовых средствах;

билет о возвращении, если вы пересекаете границу в рамках безвизового режима.

Для граждан Украины пересечение границы с Польшей, как правило, не требует визы при условии наличия биометрического паспорта, но всегда стоит иметь с собой соответствующие документы и быть готовым ответить на вопрос о цели поездки.

Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?

Важно знать, что в Польшу запрещено ввозить мясо, молочные продукты, консервы и мясные жиры, даже в небольших количествах. Зато некоторые продукты, такие как сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, можно ввозить с ограничениями.