Если вы планируете путешествие за границу в ближайшее время и будете лететь самолетом, лучше не надевать на борт одну популярную вещь, пишет Express.

Интересно Новые правила въезда в ЕС уже действуют: что нужно знать

Что не стоит надевать в самолет?

Ryanair – это очень популярная авиакомпания, и особенно сильно ее любят туристы, что путешествуют с очень ограниченным бюджетом. Но весной и летом в компании предупреждают, что лучше воздержаться от ношения чрезвычайно популярного аксессуара.

Обратите внимание: пассажиры не выглядят круто в солнцезащитных очках на борту,

– написали в авиакомпании.

Впрочем, солнцезащитные очки, это далеко не единственная вещь, которой на борту не место. Вот еще несколько элементов одежды, которые лучше не надевать в самолет для собственного удобства, пишет Travel+Leisure.

Жесткие брюки или джинсы

. Если у вас планируется долгий полет, вы очень быстро пожалеете, что не выбрали штаны на эластичной резинке. Шоппер . Посадка на самолет – это время, когда постоянно приходится доставать что-то из сумки: билеты, документы и тому подобное. И шопер, не имеет застежки-молнии – это идеальная мишень для воров. Кроме того, из него с гораздо большей вероятностью может что-то выпасть.

. Посадка на самолет – это время, когда постоянно приходится доставать что-то из сумки: билеты, документы и тому подобное. И шопер, не имеет застежки-молнии – это идеальная мишень для воров. Кроме того, из него с гораздо большей вероятностью может что-то выпасть. Обувь с открытым носком . Оставлять пальцы ног открытыми во время полета – не лучшая идея. Кроме того, сандалиям не хватает и поддержки ступни, и тепла. А есть большая вероятность, что пол самолета в последний раз чистили достаточно давно.

. Оставлять пальцы ног открытыми во время полета – не лучшая идея. Кроме того, сандалиям не хватает и поддержки ступни, и тепла. А есть большая вероятность, что пол самолета в последний раз чистили достаточно давно. Футболка или майка. Даже если вы путешествуете летом, обязательно возьмите с собой дополнительный слой одежды. Температура в салоне самолета достаточно нестабильна и может достаточно быстро колебаться от жары до холода.

Что еще следует знать туристам?