Об этом в Брюсселе сообщила заместитель главного пресс-секретаря Европейская комиссия Арианна Подеста, передает The Times.

По ее словам, Евросоюз полностью готов к запуску системы.

Система въезда-выезда уже играет важную роль в повышении безопасности ЕС,

– подчеркнула Подеста.

За последние месяцы работы было зафиксировано более 45 миллионов пересечений границы, а также более 24 тысячи отказов во въезде, среди которых более 600 человек определили как потенциальную угрозу.

Что известно о системе EES?

Как напоминает The Guardian, новая система автоматически регистрирует въезд и выезд граждан третьих стран, фиксируя биометрические данные и информацию о документах. В среднем процедура занимает около 70 секунд, что, по словам представителей ЕС, позволяет эффективно совместить безопасность и скорость прохождения границы.

Во время первого пересечения границы нужно будет пройти полную процедуру регистрации:

отсканировать паспорт;

сделать фото лица;

сдать отпечатки пальцев, за исключением детей до 12 лет.

В то же время в Европейской комиссии признают, что некоторые страны-члены все еще сталкиваются с техническими трудностями. Для этого предусмотрен гибкий механизм: в случае значительных очередей государства смогут временно приостанавливать сбор биометрических данных.



Что известно о системе EES / Фото The Guardian

Такая возможность будет действовать как минимум до сентября, чтобы избежать перегрузки системы в летний период активных путешествий. Как известно, внедрение EES (Entry/Exit System) началось еще осенью 2025 года. Отныне система станет обязательной для использования на всех внешних границах Евросоюза.