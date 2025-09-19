Система EES призвана повысить эффективность операций пограничного контроля. Детали о том, как будут проводиться проверки на пунктах пропуска, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Europarl.

Что такое система EES?

Европейская система въезда/выезда (EES) – это централизованная база данных для регистрации и хранения информации обо всех пунктах пропуска на внешних границах Шенгенской зоны.

Инициатива знаменует собой историческую веху, поскольку впервые позволит централизованно хранить биометрические данные путешественников, которые въезжают и выезжают из ЕС.

Речь идет о следующих данных:

фотографии лица;

отпечатки пальцев;

имя и тип проездного документа;

время и место въезда или выезда с территории ЕС.

Важно: отказ предоставить биометрические данные – это законное основание для отказа во въезде.

Для чего вводят EES?

Система въезда/выезда (EES) призвана усилить контроль за соблюдением правил пребывания, бороться с использованием фальшивых документов и укрепить безопасность в Шенгенской зоне.

Новая система также будет способствовать обмену данными в режиме реального времени между странами-членами, улучшая общее управление границами и безопасность.



Как будет работать система пересечения границ EES / Фото ГПСУ

Что изменится в пересечении для украинцев?

Будущий запуск системы EES ознаменует значительные изменения для путешественников, поскольку в паспортах больше не будут ставить физические штампы. Вместо этого все въезды в Шенгенскую зону будут автоматически регистрироваться в централизованной базе данных.

Этот новый протокол повлияет на граждан третьих стран, включая украинцев, которые путешествуют в ЕС без визы или по краткосрочной визе, что позволяет пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода.

В рамках этой системы сбор биометрических данных станет обязательным для всех лиц, которые въезжают и выезжают из Шенгенской зоны.

Что известно о запуске системы EES?