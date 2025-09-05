Как сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию посольства Украины в Польше, новые правила пересечения границы отменят штампы в паспорте. Теперь они останутся только в истории.
Читайте также Что нельзя перевозить через границу: полный список запрещенных продуктов и вещей
Что изменится при пересечении границ ЕС?
Посольство сообщило, что Система въезда/выезда (EES) – это автоматизированная база данных, предназначена для отслеживания передвижения граждан третьих стран через внешние границы Европейского Союза.
Эта система тесно связана с принципом безвизового режима, контролируя продолжительность пребывания, которая ограничена 90 днями в течение любого 180-дневного периода.
Ранее пограничники смотрели в паспорт, считали дни и иногда можно было запутаться. Теперь EES будет считать дни сама, автоматически и безошибочно. То есть сама структура контроля становится более строгой,
– отметили в посольстве.
Заметили, что от штамповки паспортов откажутся. Теперь путешественники должны рассчитывать на полностью цифровую регистрацию, все данные которой надежно будут храниться в электронной базе данных.
Данные, которые будет собирать система:
- фото лица;
- отпечатки четырех пальцев (с 12 лет);
- данные загранпаспорта;
- дата и место выезда и въезда в ЕС;
- случаи отказа во въезде.
Новые правила въезда в ЕС: смотрите видео
Посольство подтвердило, что предоставление биометрических данных является обязательным, заявив, что любые попытки обойти это требование могут стать юридическим основанием для отказа во въезде в ЕС.
Внедрение системы направлено на достижение 3 основных целей:
- обеспечение эффективного соблюдения правил пребывания в Европе,
- предотвращение использования поддельных документов,
- усиление безопасности в Шенгенской зоне.
Но это не единственные нововведения, которые ждут путешественников. В частности, в конце 2026 года Еврокомиссия планирует ввести систему ETIAS. Вместе с ней появится плата за въезд в ЕС.