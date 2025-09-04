Для того, чтобы путешествие было приятным и прошло без стресса, нужно позаботиться о том, чтобы в рюкзаке и чемодане не оказалось запрещенных предметов, из-за которых могут возникнуть проблемы, сообщает 24 Канал.

Какие товары запрещено перевозить через границу?

Есть несколько вещей, которые не стоит держать в своей сумке во время пересечения украинской границы, пишет Таможенная служба Украины:

  • оружие военных образцов всякого рода, боеприпасы к нему и военное снаряжение;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • сильнодействующие яды, радиоактивные, взрывчатые вещества;
  • предметы, составляющие значительную художественную, научную, историческую или иную культурную ценность – акварели, различные гравюры, произведения искусства, изделия из драгоценных и не драгоценных камней, фарфора, хрусталя и т.д;
  • аннулированные ценные бумаги;
  • товары, экспорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Впрочем, стоит учитывать, что это не все, что запрещено перевозить через границу. Следить также нужно и по еде и продуктам, которые вы хотите вывезти из Украины.

В частности, вот какие продукты запрещено перевозить через границу:

  • сало в любом виде;
  • колбасная продукция;
  • любое свежее мясо;
  • молочные продукты – сыр, молоко, йогурт, сметана, масло.

Какие есть ограничения по перевозке за границу?