Для того, чтобы путешествие было приятным и прошло без стресса, нужно позаботиться о том, чтобы в рюкзаке и чемодане не оказалось запрещенных предметов, из-за которых могут возникнуть проблемы, сообщает 24 Канал.

Какие товары запрещено перевозить через границу?

Есть несколько вещей, которые не стоит держать в своей сумке во время пересечения украинской границы, пишет Таможенная служба Украины:

оружие военных образцов всякого рода, боеприпасы к нему и военное снаряжение;

наркотические и психотропные вещества;

сильнодействующие яды, радиоактивные, взрывчатые вещества;

предметы, составляющие значительную художественную, научную, историческую или иную культурную ценность – акварели, различные гравюры, произведения искусства, изделия из драгоценных и не драгоценных камней, фарфора, хрусталя и т.д;

аннулированные ценные бумаги;

товары, экспорт которых осуществляется с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Впрочем, стоит учитывать, что это не все, что запрещено перевозить через границу. Следить также нужно и по еде и продуктам, которые вы хотите вывезти из Украины.

В частности, вот какие продукты запрещено перевозить через границу:

сало в любом виде;

колбасная продукция;

любое свежее мясо;

молочные продукты – сыр, молоко, йогурт, сметана, масло.

Какие есть ограничения по перевозке за границу?