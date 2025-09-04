Для того, аби подорож була приємною та пройшла без стресу, потрібно подбати про те, аби в рюкзаку та валізі не опинилося заборонених предметів, через які можуть виникнути проблеми, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Польща масово депортує іноземців: українці теж у списку
Які товари заборонено перевозити через кордон?
Є кілька речей, які не варто тримати у своїй сумці під час перетину українського кордону, пише Митна служба України:
- зброя військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження;
- наркотичні та психотропні речовини;
- сильнодіючі отрути, радіоактивні, вибухові речовини;
- предмети, що складають значну художню, наукову, історичну чи іншу культурну цінність – акварелі, різні гравюри, витвори мистецтва, вироби з коштовного й не коштовного каміння, фарфору, кришталю тощо;
- анульовані цінні папери;
- товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності.
Втім, варто зважати, що це не все, що заборонено перевозити через кордон. Пильнувати також потрібно і щодо їжі та продуктів, які ви хочете вивезти з України.
Зокрема, ось які продукти заборонено перевозити через кордон:
- сало у будь-якому вигляді;
- ковбасна продукція;
- будь-яке свіже м'ясо;
- молочні продукти – сир, молоко, йогурт, сметана, масло.
Які є обмеження щодо перевезення за кордон?
- Уважними туристам варто бути й з кількістю цигарок – адже на неї діють обмеження, як і на іншу тютюнову продукцію.
- Окрім того, не всі знають, чи можна перевозити закрутки через кордон. Попри те, що чіткої заборони немає, все ж є кілька нюансів, про які варто знати, аби не довелося розпрощатися з банками.
- До того ж раніше ми вже розповідали, скільки алкоголю можна перевозити через кордон – не всі знають про обмеження для різних країн.