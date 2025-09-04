Для того, аби подорож була приємною та пройшла без стресу, потрібно подбати про те, аби в рюкзаку та валізі не опинилося заборонених предметів, через які можуть виникнути проблеми, повідомляє 24 Канал.

Які товари заборонено перевозити через кордон?

Є кілька речей, які не варто тримати у своїй сумці під час перетину українського кордону, пише Митна служба України:

зброя військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження;

наркотичні та психотропні речовини;

сильнодіючі отрути, радіоактивні, вибухові речовини;

предмети, що складають значну художню, наукову, історичну чи іншу культурну цінність – акварелі, різні гравюри, витвори мистецтва, вироби з коштовного й не коштовного каміння, фарфору, кришталю тощо;

анульовані цінні папери;

товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності.

Втім, варто зважати, що це не все, що заборонено перевозити через кордон. Пильнувати також потрібно і щодо їжі та продуктів, які ви хочете вивезти з України.

Зокрема, ось які продукти заборонено перевозити через кордон:

сало у будь-якому вигляді;

ковбасна продукція;

будь-яке свіже м'ясо;

молочні продукти – сир, молоко, йогурт, сметана, масло.

Які є обмеження щодо перевезення за кордон?