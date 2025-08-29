Для того, аби поїздка пройшла без зайвого стресу, краще заздалегідь знати, що не можна перевозити через кордон, повідомляє 24 Канал. Тож пояснюємо, яка ситуація з різними видами закруток на кордоні.
Чи можна перевозити закрутки через кордон Польщі?
Провезення домашньої консервації через кордон з Польщею – це популярна тема для українців, що їздять до знайомих, або ж переїздять до іншої країни, пише TransferGo. Та для того, аби уникнути будь-яких непорозумінь на кордоні, потрібно чітко розуміти обмеження.
Польща дозволяє провозити продукти, якщо вони призначені для особистого споживання. Втім, існують обмеження на кількість, види та спосіб пакування їжі.
Отож, в Польщу не можна провозити закрутки, що містять молоко, м'ясо та інші тваринні продукти – через ризики поширення хвороб. Отож, закрутки з м'ясом, тушкованкою чи вершковими соусами під забороною.
Натомість провозити можна:
- компоти;
- соління;
- консервовані салати;
- будь-які закрутки на основі фруктів та овочів.
Якщо вас цікавить, чи можна перевозити варення через кордон – можна, якщо його кількість не викликає підозр у комерційній меті. Те саме стосується і питання, чи можна перевозити мед через кордон.
Втім, тут важливо пам'ятати про правило, що, згідно з законами ЄС, максимально допустимий обсяг імпорту продуктів на одну особу – це 2 кілограми. І ця норма поширюється також і на мед.
Овочеві закрутки можна провозити через кордон / Фото Pexels
Чи можна перевозити закрутки через кордон Словаччини?
У Словаччині правила щодо продуктів, що можна ввозити на територію країни з України, практично такі самі. Заборонено ввозити м'ясну продукцію, а також молочну. Обмеження на рибну продукцію, сиру чи приготовану – до 20 кілограмів на особу, пише SME.
Чимало людей також переймаються тим, чи можна перевозити горіхи через кордон. Якщо вони лущені, не є пророщеними та призначені для особистого споживання, проблем виникнути не має. Втім, краще обмежити їхню кількість до 2 кілограмів.
До слова, проблем не виникне і з сушеними грибами – тож про те, чи можна перевозити гриби через кордон, можна не хвилюватися. Та все ж потрібно подбати про те, аби вони були правильно запаковані: покладіть їх в прозорий пакет чи контейнер, покладіть у легкодоступне місце та додайте коротку записку з назвою виду грибів.
