Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) оголосила про впровадження новітніх рентгенівських сканерів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inPoland.net.pl.

Читайте також У Польщі заговорили про візовий режим з Україною: яка причина

Що зміниться при перетині кордону з Польщею?

Польський уряд офіційно відкрив надсучасний рентгенівський комплекс на прикордонному пункті пропуску "Медика" з Україною. Це новітнє обладнання називають однією з найсучасніших систем в Європейському Союзі.

Вони спрямовані на оптимізацію митних процедур і посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС. Надсучасні сканери сприяють швидкій та неінвазивній перевірці транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, автобуси та вантажівки, разом з вантажем, який вони перевозять.

Нова технологія не тільки прискорює прикордонний контроль, але й підвищує ефективність боротьби з контрабандою, дозволяючи виявляти приховані товари без необхідності повного розвантаження транспортних засобів, – заявив Марцін Лобода, заступник міністра фінансів і голова KAS.

Автомобільний рентгенівський комплекс вартістю 16,8 мільйона злотих був профінансований в рамках Інструменту обладнання для митного контролю (CCEI) за підтримки ЄС. Це сучасне обладнання замінить сканери, які використовуються з 2011 року.

Ще однією перевагою є можливість одночасного огляду кількох автомобілів, що суттєво скорочує черги на кордоні.

Станом на 2025 рік у Підкарпатському воєводстві функціонують 4 стаціонарні рентгенівські комплекси, розташовані в:

Медиці,

Корчовій,

Будомєжі,

на залізничній станції Перемишль-Медика.

Ці об'єкти підтримуються мобільними системами, призначеними для перевірки пошти та багажу.

За що прикордонники можуть оштрафувати на 10 000 злотих?

Міністерство внутрішніх справ Польщі та Адміністрація у справах дрібних правопорушень представили новий законопроєкт, спрямований на розширення повноважень прикордонників.

Відповідно до запропонованих змін, прикордонники отримають можливість накладати штрафи за певні порушення, які раніше були поза їхньою юрисдикцією. Зокрема, новий закон дозволить штрафувати за несанкціоновану фото- та відеозйомку об'єктів прикордонної інфраструктури, в тому числі пунктів пропуску через кордон.

Крім того, поправка передбачає, що прикордонники матимуть право накладати штрафи у розмірі до 10 000 злотих за порушення, пов'язані з працевлаштуванням іноземних громадян.