У списку є ще й інші країни, з якими хочуть ввести візовий режим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Do Rzeczy.

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Чому у Польщі хочуть ввести візовий режим з Україною?

21 липня у польському місті Сопот полія затримала 36-річного громадянина України за підозрою у підготовці до нападу на об'єкти інфраструктури.

Після цього Босак як представник ультраправих, які мають антиукраїнські настрої, почав говорити про "зростаючу проблему".

Неофіційно співробітники поліції та спецслужб хотіли б повернення візового режиму з багатьма країнами, включаючи Україну, але політики з картелю "Уряд і справедливість – Політична партія – Соціал-демократична партія – Ліві" за періодичної участі PL2050 ігнорують їхні голоси за такими питаннями та не надають інструменту імміграції із пострадянського простору, який є природним російськомовним угіддям для російських військових та цивільних служб,

– заявив Босак.

Також польки роздумують, щоб ввести повний візовий режим для громадян Грузії, Вірменії, Венесуели та Колумбії. Вони бояться зростання активності "грузинських банд" у Варшаві. Також фіксується висока злочинність серед вірменських мігрантів.