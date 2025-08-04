Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.

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Чи правда, що українець пошкодив водопровід у Польщі?

Як повідомили прокурори, пошкодження водопровідної інфраструктури сталося 15 липня. А вже 21 липня затримали українця.

Йому інкримінують те, що він проник до глибокої свердловини в Сопоті, яка розташована у Триміському ландшафтному парку.

Ігор міг скоїти такі злочини:

знищити елементи водопровідної мережі;

пошкодити 5 електричних щитків;

викрасти документи, щоб видати себе за іншого.

Найвища санкція за цими статтями – позбавлення волі до 8 років.

Показуємо Сопот на карті Польщі

Місто розташоване між Ґдинею і Ґданськом.

Українець визнав свою провину частково.

Він пояснив, що знищив силовий кабель електрощитка пункту водопостачання, а також зізнався у знищенні трьох електрощитків у районі Сімейних садів,

– повідомив прокурор.

Але мотиви не назвали. Rzeczpospolita навела дані, що Ігор Г. міг проникнути в інший водогін тижнем раніше, але тоді його сполохав перехожий. Справу розслідує Агентство внутрішньої безпеки.

Суд наклав на чоловіка тимчасовий арешт на 3 місяці.

Втім, санітарна інспекція перевірила проби води в водопроводі Сопота і встановила, що та придатна для вживання.