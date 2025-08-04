Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News.
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Чи правда, що українець пошкодив водопровід у Польщі?
Як повідомили прокурори, пошкодження водопровідної інфраструктури сталося 15 липня. А вже 21 липня затримали українця.
Йому інкримінують те, що він проник до глибокої свердловини в Сопоті, яка розташована у Триміському ландшафтному парку.
Ігор міг скоїти такі злочини:
- знищити елементи водопровідної мережі;
- пошкодити 5 електричних щитків;
- викрасти документи, щоб видати себе за іншого.
Найвища санкція за цими статтями – позбавлення волі до 8 років.
Показуємо Сопот на карті Польщі
Місто розташоване між Ґдинею і Ґданськом.
Українець визнав свою провину частково.
Він пояснив, що знищив силовий кабель електрощитка пункту водопостачання, а також зізнався у знищенні трьох електрощитків у районі Сімейних садів,
– повідомив прокурор.
Але мотиви не назвали. Rzeczpospolita навела дані, що Ігор Г. міг проникнути в інший водогін тижнем раніше, але тоді його сполохав перехожий. Справу розслідує Агентство внутрішньої безпеки.
Суд наклав на чоловіка тимчасовий арешт на 3 місяці.
Втім, санітарна інспекція перевірила проби води в водопроводі Сопота і встановила, що та придатна для вживання.