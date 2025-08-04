В списке есть еще и другие страны, с которыми хотят ввести визовый режим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Do Rzeczy.

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Почему в Польше хотят ввести визовый режим с Украиной?

21 июля в польском городе Сопот полиция задержала 36-летнего гражданина Украины по подозрению в подготовке к нападению на объекты инфраструктуры.

После этого Босак как представитель ультраправых, которые имеют антиукраинские настроения, начал говорить о "растущей проблеме".

Неофициально сотрудники полиции и спецслужб хотели бы возвращения визового режима со многими странами, включая Украину, но политики из картеля "Правительство и справедливость – Политическая партия – Социал-демократическая партия – Левые" при периодическом участии PL2050 игнорируют их голоса по таким вопросам и не предоставляют инструмента иммиграции из постсоветского пространства, который является естественным русскоязычным угодьем для российских военных и гражданских служб,

– заявил Босак.

Также польки раздумывают, чтобы ввести полный визовый режим для граждан Грузии, Армении, Венесуэлы и Колумбии. Они боятся роста активности "грузинских банд" в Варшаве. Также фиксируется высокая преступность среди армянских мигрантов.