Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек сообщил, что список стран уже формируется. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.
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Для каких стран Польша предлагает отменить безвиз?
Польша хочет отменить безвиз для тех стран, граждане которых "чаще всего нарушают закон и совершают преступления".
Министерство внутренних дел и администрации сейчас рассматривает введение визового режима для граждан:
- Грузии,
- Армении,
- Венесуэлы,
- Колумбии.
Заместитель министра внутренних дел заявил, что необходимо ввести визы для всех путешественников из указанных стран.
Вышеупомянутые страны выбрали не случайно. К примеру, последние месяцы стали повысилась активность грузинских банд, в частности в Варшаве. Граждане Армении и Колумбии тоже занимают высокие позиции в статистике преступности.
А Венесуэла является страной, которую в значительной степени контролируют россияне.
Сейчас в Польше еще анализируют, на какие страны следует распространить визовую обязанность, и параллельно готовят соответствующую заявку в страны Шенгена.
По Украине, то безвизовый режим со странами ЕС продолжает действовать. То есть украинцам виза в Польшу нужна только для длительных поездок, работы или учебы.