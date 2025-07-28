Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар заявил, что пытается каждый месяц организовывать встречу с украинцами, чтобы понимать их проблемы и планы на будущее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью посла с "Радио Свобода".

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Сколько украинцев хотят вернуться в Украину или остаться в Польше?

По словам Боднара, примерно 15 – 20% беженцев планируют оставаться в Польше, потому что чувствуют себя там хорошо. Кто-то, возможно, основал бизнес, взял в кредит квартиру или подался на гражданство.

Однако значительное большинство украинцев говорит: "если завтра прекращается война, мы едем домой".

Как если вы говорите с беженцами, с людьми, которые выехали недобровольно, а под силой обстоятельств, то процентов 70 из них скажет, что они хотят возвращаться,

– сказал посол.

Он рассказал, что даже бизнесы, которые там мультиплицировались и развились, говорят, что хотят вернуться. Поэтому посол отметил, что главная задача Украины создать такие условия, чтобы это действительно произошло.

Сейчас главные проблемы Украины, которые беспокоят украинцев за рубежом, это вопрос с поселением, устройством на работу и пенсии.

От нас зависит, создадим ли мы такие условия, которые позволят людям вернуться,

– добавил он.

К слову, во время опроса, который проводили весной этого года, только 14% украинцев заявили, что хотят остаться в Польше навсегда.