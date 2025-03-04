Некоторые страны обязательно требуют соответствующие документы для въезда, тогда как другим достаточно лишь биометрического паспорта. Как с этим в Польше рассказывает 24 Канал.

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Нужна ли виза в Польшу для украинцев

Граждане Украины освобождены от визовых требований при въезде в Польшу. Безвизовый режим между двумя странами облегчает и упрощает пересечение границы для путешественников.

Туризм: лицам, которые планируют посетить Польшу с туристической целью, виза не нужна для пребывания до 90 дней в течение шестимесячного периода.

лицам, которые планируют посетить Польшу с туристической целью, виза не нужна для пребывания до 90 дней в течение шестимесячного периода. Краткосрочные поездки: без необходимости получения визы можно осуществлять и деловые поездки и посещать родственников или друзей.

Относительно беженцев, то в 2025 году Польша ввела новый процесс легализации для граждан Украины, которые въехали в страну после 24 февраля 2022-го. Эти лица могут подать заявление на получение специальной карты побыту, известной как CUKR, которая дает им право жить и работать в Польше в течение срока действия временной защиты в пределах Европейского Союза – до 4 марта 2026 года.

Когда виза понадобится

Длительное пребывание: лица, которые намерены проживать или работать в Польше в течение периода, превышающего 90 дней, обязаны подать заявление на получение визы.

лица, которые намерены проживать или работать в Польше в течение периода, превышающего 90 дней, обязаны подать заявление на получение визы. Обучение: для обучения в польских вузах будущим студентам необходимо получить студенческую визу.

для обучения в польских вузах будущим студентам необходимо получить студенческую визу. Работа: лицам, которые намерены работать в Польше более 90 дней, тоже надо получить разрешение на работу и рабочую визу.

Итак, украинцы с биометрическими паспортами могут путешествовать в Польшу и другие страны Шенгенской зоны без виз для краткосрочных визитов, что позволяет находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Однако, следует помнить, что этот безвизовый режим не предусматривает трудоустройства или долгосрочного проживания. Лица, которые стремятся работать или остаться на длительный период, должны получить соответствующую визу или вид на жительство.