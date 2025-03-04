Лицам, которые еще не достигли совершеннолетия, разрешено пересекать границу без ограничений. Об этом пишет 24 Канал.

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Может ли выехать за границу юноша 17 лет

Сейчас ограничения на выезд из страны наложены на граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако Государственная пограничная служба утверждает, что 17-летним лицам разрешено выезжать из Украины, даже если им через несколько дней исполнится 18 лет.

В то же время следует понимать, что есть случаи, когда 17-летних граждан не выпускают за границу на законных основаниях.

Так, выезд за границу для 17-летних может быть ограничен, если они не состоят на военном учете. Регистрация для мужчин начинается с 16 лет, и пограничники имеют право отказать в выезде тем, кто не имеет действительного военного билета.

В дополнение, недостаточно просто показать удостоверение о приписке – этот документ также должен содержать текущие записи из соответствующего территориального призывного пункта, чтобы считаться действительным.

Что делать, когда отказ безосновательный

Лица, которые считают, что пограничники несправедливо отказали им в выезде, могут обжаловать это решение.

В частности, подать официальную жалобу на имя руководителя органа охраны государственной границы, указав название и адрес, указанные в официальном решении.

Кроме того, пограничная служба открыла горячую линию по номеру 1598 для дальнейшей помощи.