Родители-одиночки с отсрочкой имеют право на выезд за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юристи.UA.

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Какие документы нужны отцу-одиночке для выезда за границу

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что военнообязанный мужчина, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Также он имеет право выезжать за пределы Украины во время действия военного положения.

В то же время для того, чтобы выехать за пределы страны, человек должен иметь при себе определенный набор документов.

Вы должны иметь при себе бумажный или е-ВОД (военно-учетный документ – 24 Канал) с соответствующей отметкой, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий, что вы являетесь отцом-одиночкой,

– пояснил адвокат.

Заметим, что для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации как одинокий отец, нужно, чтобы у вас был хотя бы 1 ребенок до 18 лет, у которого: