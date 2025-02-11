Мужчины, которые имеют на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, освобождаются от военной службы по мобилизации, и имеют право беспрепятственно выезжать из Украины. Это действительно так, но с определенными нюансами, рассказывает 24 Канал.

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Как может выехать за границу многодетный отец

Основным требованием к многодетным мужчинам для получения отсрочки и права на пересечение границы является не просто наличие трех или более детей в возрасте до 18 лет. Решающим фактором является документальное подтверждение того, что отец активно воспитывает и содержит этих несовершеннолетних детей.

При этом неважно, дети от одного брака, или от разных. Однако, в таком случае обязательно иметь решение суда о взыскании алиментов или справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по алиментам.

Право на отсрочку распространяется и на опекунов и усыновителей. Эти лица могут претендовать на эту льготу, подтвердив, что содержат трех или более детей в возрасте до 18 лет.

Важно: многодетный отец должен получить отсрочку в ТЦК. Без такого документа мужчину не выпустят за границу.

Отец может выезжать и без детей

Согласно правилам, мужчинам, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, разрешено выезжать за границу и без детей.

Мужчины должны предъявить доказательства содержания детей, включая свидетельства о рождении или нотариально заверенные копии этих документов. В случаях, когда отец не проживает вместе с детьми, будет необходима и документация, подтверждающая финансовую поддержку (алименты).