Чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, звільняються від військової служби під час мобілізації, й мають право безперешкодно виїжджати з України. Це дійсно так, але з певними нюансами, розповідає 24 Канал.

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Як може виїхати за кордон багатодітний батько

Основною вимогою до багатодітних чоловіків для отримання відстрочки і права на перетин кордону є не просто наявність трьох або більше дітей віком до 18 років. Вирішальним фактором є документальне підтвердження того, що батько активно виховує та утримує цих неповнолітніх дітей.

При цьому неважливо, чи діти від одного шлюбу, чи від різних. Однак, в такому разі обов'язково мати рішення суду про стягнення аліментів або довідку з виконавчої служби про відсутність заборгованості по аліментах.

Право на відстрочку поширюється і на опікунів та усиновителів. Ці особи можуть претендувати на цю пільгу, підтвердивши, що утримують трьох або більше дітей віком до 18 років.

Важливо: багатодітний батько має отримати відстрочку в ТЦК. Без такого документа чоловіка не випустять за кордон.

Батько може виїжджати і без дітей

Згідно з правилами, чоловікам, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років, дозволено виїжджати за кордон і без дітей.

Чоловіки повинні пред'явити докази утримання дітей, включаючи свідоцтва про народження або нотаріально завірені копії цих документів. У випадках, коли батько не проживає разом з дітьми, буде необхідна і документація, що підтверджує фінансову підтримку (аліменти).