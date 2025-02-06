Однак, багатьох цікавить, чи дозволено перетинати кордон чоловікові, чия дружина чекає на третю дитину. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на адвоката Ростислава Кравця та PROГроші.

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Чи може чоловік перетнути кордон, якщо дружина вагітна

За словами експерта, чоловік, у якого дружина вагітна третьою дитиною, зможе виїхати за кордон, але це потрібно буде підтвердити документально.

Також все залежить від триместру вагітності, на якому дружина. Зазвичай, термін вагітності повинен становити не менш як 35 тижнів. Тоді чоловік зможе перетнути кордон, бо вважатиметься, що у нього вже троє дітей,

– пояснив експерт.

Також чоловіки, які мають трьох і більше дітей від різних шлюбів і стабільно виконують свої аліментні зобов'язання, мають право на виїзд за кордон.

Водночас така категорія чоловіків може перетинати кордон як з дітьми, так і без. Лише потрібно мати при собі всю необхідну документацію.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.