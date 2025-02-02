Водночас для державних службовців, зокрема поліціянтів, встановлено окремі правила перетину кордону. 24 канал розповідає, чи можуть виїхати за кордон жінки, які несуть службу в поліції.
Читайте також Перетин кордону чоловіками у 2025-му: чи можна виїхати 21-річному
Хто з жінок не може виїхати за кордон
Постанова №69 КМУ від 27 січня 2023 року внесла деякі обмеження на переміщення жінок за межі України. Згідно з текстом цього документа, заборона на виїзд із країни стосується тільки дівчат, які служать за контрактом, а також держслужбовців (до них належить і Національна поліція).
Вони можуть покинути Україну, якщо матимуть на руках документи, що підтверджують тривалість і причину відрядження. Усі інші жінки ніяк не скуті законодавством у можливості перетнути кордон.
Зауважимо, що у постанові уряду йшлося про 3 підстави, коли держслужбовцям дозволено виїжджати з України не у відрядження. Серед них такі:
- якщо держслужбовець/держслужбовиця є одиноким батьком чи матір'ю і їде відвідати свою неповнолітню дитину за кордоном;
- якщо держслужбовець/держслужбовиця їде на лікування за кордон;
- у разі смерті за кордоном одного із членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення.
Заборона на виїзд чиновників та держслужбовців: коротко
- Кабінет Міністрів 27 січня 2023 року ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Покинути Україну можна лише на підставі документів про службові відрядження.
- Постанова також стосується жінок-держслужбовиць.
- Це сталося після скандалу з нардепом Миколою Тищенком, який вирушив до Таїланду начебто на "зустріч з українською громадою".