На сайті посольства України в Таїланді зустріч анонсували трохи більше, ніж за добу до запланованої дати, пише 24 Канал.

Увага "Кому війна, а кому гулянки в Чехії": у мережі обурені виїздом Миколи Тищенка за кордон

Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд,

– йдеться у повідомленні.

Сама зустріч відбудеться не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel. Від посольства до готелю всього 200 метрів.

Той факт, що зустріч не анонсували раніше вказує на те, що вона не була насправді запланованою.

Важливо! 23 січня РНБО вирішила на час воєнного стану випускати держслужбовців за кордон виключно у службові відрядження. З інших причин виїзд за кордон тепер заборонений. Це стосується народних депутатів, суддів, прокурорів, голів ОДА тощо.

Тищенка вигнали з партії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на анонс поїздки Тищенка і повідомив про підготовку його звільнення з партії та фракції.

Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень,

– повідомив Арахамія.

Першим у пункті є "звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".

"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", – додав Арахамія.

Оновлення! Згодом голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Миколу Тищенка таки вигнали з партії.

Депутат уже не вперше потрапляє у скандали

Раніше Тищенка уже критикували за поїздку у Чехію під час воєнного стану. Там він був разом із дружиною нібито на благодійному заході, де зібрав гроші на авто для ЗСУ.

Однак, у мережі користувачі обурювались, адже сума зібрана на аукціоні є смішною, якщо її порівнювати зі статками депутата.