На сайті посольства України в Таїланді зустріч анонсували трохи більше, ніж за добу до запланованої дати, пише 24 Канал.
Увага "Кому війна, а кому гулянки в Чехії": у мережі обурені виїздом Миколи Тищенка за кордон
Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-ого скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд,
– йдеться у повідомленні.
Сама зустріч відбудеться не в будівлі посольства, а в 4-зірковому готелі Novotel. Від посольства до готелю всього 200 метрів.
Той факт, що зустріч не анонсували раніше вказує на те, що вона не була насправді запланованою.
Тищенка вигнали з партії
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на анонс поїздки Тищенка і повідомив про підготовку його звільнення з партії та фракції.
Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових рішень,
– повідомив Арахамія.
Першим у пункті є "звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції "Слуга Народу".
"Впевнений, нікому не потрібно пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх остаточно дійде, у чому полягає робота депутата воюючої країни", – додав Арахамія.
Депутат уже не вперше потрапляє у скандали
Раніше Тищенка уже критикували за поїздку у Чехію під час воєнного стану. Там він був разом із дружиною нібито на благодійному заході, де зібрав гроші на авто для ЗСУ.
Однак, у мережі користувачі обурювались, адже сума зібрана на аукціоні є смішною, якщо її порівнювати зі статками депутата.