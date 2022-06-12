Натомість сам микола Тищенко закрив коментарі у соцмережі, проте у блозі співачки Tayanna, яка запостила світлини з депутатом, здійнялася хвиля обурення.

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Як Тищенко пояснив свій виїзд за кордон

Як зазначив у своєму дописі Тищенко, благодійні заходи фонду "Дорога миру" ініціювала Алла, Микола ж передав на аукціон марку "Русський воєнний корабль…ВСЬО".

Нардеп також запевнив, що одразу ж після заходу повернеться до Києва.

Тищенко у соцмережах заявив, що благодійні заходи ініціювала його дружина Алла. "Наближаємо перемогу на всіх фронтах: на політичній арені, ЗСУ та величезною роботою кожного українського волонтера", – написав він.



Обурлива реакція українців

Журналіст Сергій Медяник обурився тим, що Тищенко зі своє дівчиною гуляв на вечірці у Празі.

Потім його кум Єрмак розповідає, що начебто нам НАТО не допомагає. Та якщо подивитися на життя Тищенко, можна подумати, що в Україні немає війни. Оце в нас такі нардепи зі “Слуги Народу” – кому війна, а кому гулянки в Чехії,

– написав він.

За словами журналіста, Тищенко на заході назбирав 2 мільйони, типу на допомогу країні, хоча для нього такі гроші – щоб провести тиждень на морі.

Також українці почали цікавитися тим, чому Миколі Тищенку, якому 50 років, дозволили виїхати за кордон.

"Боєць невидимого фронту... Коля мітбол захищає Україну в теробороні Праги...".

"Поки 20 річні хлопці воюють хтось піариться на війні! Сором тим "чоловікам" які ховаються на Закарпатті і за кордоном".

"О, Тищенко знайшовся. А потім повернеться, як ні в чому не було.. Сподіваюсь, його вже не допустять до влади".

"О, наш, "мєга" депутат! Навоювався вже? Бідося, то Мукачево, то Прага. Але головне в броніку сфотографуватися і позивний собі приліпити. УБД вже отримав, вояка? Чи тільки зброю нагородну?"

Варто зауважити, що напередодні, 11 червня перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко повідомив, що частина депутатів нині перебуває в Європі у відрядженнях.

До слова, у травні уряд змінив правила перетину державного кордону військовозобов'язаних чоловіків та терміни їхнього перебування за межами країни.

Так, під час війни з країни можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени. Зокрема, можуть виїжджати водії, які перевозять медичні вантажі, гумдопомогу для потреб ЗСУ тощо.

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