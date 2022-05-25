Згідно з постановою від 20 травня 2022 року № 615, під час воєнного стану з країни можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени. Щодо моряків у постанові нічого не було.

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Правила перетину кордону водіїв

У час воєнного стану з країни можуть виїжджати водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ, інших військових формувань та звичайного населення України. Дозвіл про перетин таким водіям надає Мінінфраструктури України або ж обласна чи Київська міська військова адміністрація. Для отримання такого дозволу свою поїздку потрібно обґрунтувати.

Зверніть увагу: після перетину держкордону водії можуть безперервно перебувати за межами країни довше 30 днів. Якщо водій перевищить терміни перебування або виявиться, що мета поїздки була іншої, Мінінфраструктури та військові адміністрації просто скасують своє рішення про дозвіл у найближчі 7 днів з моменту встановлення порушення.

Також виїжджати за кордон можуть водії компаній, які мають ліцензії на право міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. У такому випадку перетинати кордон можна лише на тому транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3 500 кілограмів та більше. Якщо це стосується вантажного транспортного засобу, то держкордон на ньому може перетинати лише 1 водій-чоловік, а якщо транспортного засобу, тобто автобуса, то 2 водії-чоловіки.

Такі люди можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 45 календарних днів.

Правила перетину кордону для залізничників

Рішення про виїзд за межі України працівників "Укрзалізниці" приймає Мінінфраструктури, а щодо працівників підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності – обласними та Київською міською військовими адміністраціями за місцеперебуванням таких підприємств.

Загалом залізничники можуть перебувати за кордоном не більше ніж 6 місяців. Терміни перебування визначатимуть індивідуально на підставі листів підприємств залізничного транспорту.

Галузь спорту

Під час воєнного стану з України можуть виїжджати:

Спортсмени, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю;

Тренери зі складу національних збірних команд,

Спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо.

За наявності підтвердних документів щодо участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах такі люди можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів, але не менше терміну проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік.

Термін перебування за кордоном можуть збільшити для чоловіків, які у наступні 10 днів після заходу братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні.

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