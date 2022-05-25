Согласно постановлению от 20 мая 2022 года № 615, во время военного положения из страны могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены. Насчет моряков в постановлении ничего не было.

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Правила пересечения границы водителей

Во время военного положения из страны могут выезжать водители, перевозящие медицинские грузы, гуманитарную помощь для нужд ВСУ, других военных формирований и обычного населения Украины. Разрешение о пересечении таким водителям предоставляет Мининфраструктуры Украины или областная или Киевская городская военная администрация. Для получения такого разрешения свою поездку следует обосновать.

Обратите внимание: после пересечения госграницы водители могут непрерывно находиться за пределами страны дольше 30 дней. Если водитель превысит сроки пребывания или окажется, что цель поездки была другой, Мининфраструктуры и военные администрации отменят свое решение о разрешении в ближайшие 7 дней с момента установления нарушения.

Также выезжать за границу могут водители компаний, имеющих лицензии на право международных перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом. В таком случае пересекать границу можно только на транспортном средстве, которое является средством осуществления хозяйственной деятельности лицензиата, полная масса которого составляет 3 500 килограммов и более. Если это касается грузового транспортного средства, то госграницу на нем может пересекать только 1 водитель-мужчина, а если пассажирского транспортного средства, то есть автобуса, то 2 водителя-мужчины.

Такие люди могут непрерывно находиться за границей не более 45 календарных дней.

Правила пересечения границы для железнодорожников

Решение о выезде за пределы Украины работников "Укрзализныци" принимает Мининфраструктуры, а в отношении работников предприятий, для которых грузовой железнодорожный транспорт не является основным видом деятельности – областными и Киевской городской военными администрациями по местонахождению таких предприятий.

В целом железнодорожники могут находиться за границей не более 6 месяцев. Сроки пребывания будут определяться индивидуально из листов предприятий железнодорожного транспорта.

Отрасль спорта

Во время военного положения из Украины могут уезжать:

Спортсмены, включенные в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;

Тренеры из состава национальных сборных команд,

Спортивные судьи и другие специалисты, обеспечивающие организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль.

При наличии подтверждающих документов по участию в официальных международных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях такие люди могут непрерывно находиться за границей не более 30 дней, но не менее срока проведения мероприятия, определенного в Едином календарном плане физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на соответствующий год.

Срок пребывания за границей могут быть увеличены для мужчин, которые в последующие 10 дней после мероприятия будут участвовать в другом спортивном мероприятии в другой стране.

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