За словами Зеленського, указ стосується всіх посадових осіб центральної влади та інших рівнів місцевої влади. Також це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів "та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі".
Рішенням РНБО чиновникам заборонили виїжджати за кордон, – Зеленський
У понеділок, 23 січня, під час традиційного відеозвернення глава держави повідомив про важливі укази, які він підписав протягом дня. Зокрема, є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон.