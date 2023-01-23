По словам Зеленского, указ касается всех должностных лиц центральной власти и других уровней местных властей. Также это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров "и всех, кто должен работать на государство и в государстве".
Решением СНБО чиновникам запретили выезжать за границу, – Зеленский
В понедельник, 23 января, во время традиционного видеообращения глава государства сообщил о важных указах, которые он подписал в течение дня. В частности, есть принципиальное решение СНБО о выезде чиновников за границу.